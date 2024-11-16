اسرائيل على صفيح ساخن اليوم.. اعتراض هدفين فوق البحر الأحمر وصافرات الإنذار تدوي في الجليل ونهاريا

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قالت هيئة البث الإسرائيلية صباح السبت، ان سلاح الجو الإسرائيلي اعترض في البحر الأحمر هدفين جويين مشبوهين أطلقا من الشرق، قبل وصولها الى اسرائيل.

بالتزامن دوت صفارات الإنذار في خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى تحذيرا من سقوط صواريخ.

واكدت اذاعة الجيش الإسرائيلي اطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية ان الكهرباء انقطعت عن مناطق عدة في نهاريا عقب دوي صفارات الإنذار وهجوم المسيرات.

وتحدثت عن إصابة مبنى بشكل مباشر في نهاريا عقب دوي صفارات الإنذار تحذيرا من تسلل مسيرات.

في سياق متصل اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم انها هاجمت بطائرات مسيرة للمرة الثانية هدفا حيويا في أم الرشراش المحتلة "إيلات".

واشارت يسرائيل هيوم، الى إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل دون دوي صفارات الإنذار.