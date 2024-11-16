5 عبارات بحث على غوغل قد تعرضك للاختراق فورًا.. لا تقع بالفخ

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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حذّر خبراء الأمن السيبراني من أن كتابة بعض العبارات الشائعة على محرك البحث "غوغل" قد تعرّض المستخدمين لخطر الاختراق.

ووفقًا للتقارير الأخيرة: استغلّ قراصنةُ الإنترنت نتائجَ البحث على غوغل للإيقاع بالضحايا؛ مثلما حدث مع سؤال "هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟"؛ حيث قاموا بتهكير نتائج البحث لتوجيه المستخدمين إلى مواقع خبيثة.

ويعتمد قراصنة الإنترنت على تقنية تسمى "تسميم محرك البحث"؛ حيث يقومون بالتلاعب بنتائج البحث على "غوغل" عن طريق وضع روابط لمواقع خبيثة في أعلى النتائج.

وعند النقر على هذه الروابط يتم نقل المستخدمين إلى مواقع ويب مخترقة تحتوي على برامج خبيثة تُحمّل تلقائيًّا على أجهزة الكمبيوتر؛ ما يعرّض معلومات المستخدم للخطر، وقد يؤدّي إلى سرقة البيانات الشخصية أو تثبيت برامج الفدية.

وكشف الخبراء، وفق "روسيا اليوم"، عن مجموعة من الكلمات والعبارات التي ينبغي على المستخدمين تجنب البحث عنها على "غوغل" لحماية أجهزتهم من التهديدات الأمنية؛ وهي "رقم خدمة العملاء"، و"القروض السهلة"، أو "الوظائف عن بعد ذات الأجور المرتفعة"، بالإضافة لمحاولة تصيد مستخدمي الإنترنت الباحثين عن تطبيقات أمان مثل "Google Authenticator"، عبر شراء إعلانات احتيالية تؤدي إلى مواقع تحاكي التطبيق الشهير، و"استبيان القوة العقلية الرياضية"، وبيع "الفياغرا عبر الإنترنت".

وأصبح اختراق مواقع الإنترنت لبيع الأدوية المزيفة أحد الأساليب الشائعة التي يستخدمها قراصنة الإنترنت لاستهداف المستخدمين.

وتمّ اختراق العديد من مواقع "WordPress" وتزويدها بروابط مزيفة تروج للفياغرا والأدوية المقلدة. وتظهر هذه المواقع في نتائج البحث كأنها شرعية؛ ما يجعل المستخدمين يعتقدون أنهم يشترون أدوية أصلية، بينما هم في الحقيقة يتعاملون مع مواقع احتيالية.

وينصح الخبراء بتجنب النقر على الروابط التي تروج لأدوية عبر الإنترنت، والبحث فقط في المواقع الرسمية