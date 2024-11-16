الريال اليمني يواصل الإنهيار نحو الهاوية أمام العملات الأجنبية اليوم

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص

عدد القراءات 236

تواصل العملة المحلية انهيارها أمام العملات الأجنبية والعربية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة عدن .

الريال السعودي: شراء: 537 بيع: 540

الدولار الأميركي: شراء: 2058 بيع: 2068