الريال اليمني يواصل الإنهيار نحو الهاوية أمام العملات الأجنبية اليوم

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تواصل العملة المحلية انهيارها أمام العملات الأجنبية والعربية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة عدن .
الريال السعودي: شراء: 537 بيع: 540
الدولار الأميركي: شراء: 2058 بيع: 2068