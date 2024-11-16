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الريال اليمني يواصل الإنهيار نحو الهاوية أمام العملات الأجنبية اليوم

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_خاص
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تواصل العملة المحلية انهيارها أمام العملات الأجنبية والعربية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت.

 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في العاصمة عدن .

الريال السعودي: شراء: 537 بيع: 540

الدولار الأميركي: شراء: 2058 بيع: 2068

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