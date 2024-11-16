فيديو مروع .. عنصر متحوث يحرق نفسه امام تجمع للحوثيين وسط ميدان السبعين بصنعاء

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 484

افادت مصادر محلية في صنعاء لمأرب برس بقيام عنصر حوثي اليوم الجمعة على احراق نفسه بمادة البنزين امام تجمع للحوثيين بميدان السبعين في العاصمة المحتلة صنعاء وذلك احتجاجا على مصادرة المليشيات لـ أرضه.



واوضحت المصادر بأن العنصر الحوثي عبد الغني ضيف الرازحي قام اليوم بصب مادة البنزين على جسده ومن ثم اشعال النيران امام جموع للعناصر الحوثية في ميدان السبعين .

وعن الدوافع والأسباب التي دفعت العنصر الحوثي على احراق نفسه افادت المصادر ذاتها بأن المدعو الرازحي كان يشكو من قيام قيادات حوثية نافذة بمصادرة أرضه بدون أي مسوغ قانوني يؤكد الادعاء الحوثي الذي يتحدث بانها ارض تندرج ضمن املاك الاوقاف.



واوضحت المصادر على ان ما يسمى برئيس هيئة الأوقاف في جماعة الحوثي الارهابية المدعو عبد المجيد الحوثي ومدير مكتبه وليد العلوي هم من استوليا على الارض المملوكة للعنصر الحوثي الغير منتمي لفصيلة (الهاشميين/ السادة) .



هذا فيما تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصورا يوثق لحظة قيام الرازحي بصب مادة البنزين في جسدة ومن ثم اشعال النيران امام جموع من الحوثيين الذي حضروا للتظاهر دعماً لفلسطين.