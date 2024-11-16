الصحفي بن لزرق يشعل غضب الانفصاليين بتغريدة منصفة كشفت عظمة «مأرب» ويؤكد: اتحدى اكبر مسؤول في الدولة ان يكذب حرف واحد مما كتبته

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أوضح الصحفي اليمني رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق اليوم الجمعة بأن ”اكبر إيراد حاليا يتم توريده الى خزينة البنك المركزي في عدن وعبره يتم تغطية الجزء الأكبر من المدفوعات الخاصة بمؤسسات الدولة هو من مبيعات الغاز المنزلي الخاص بمأرب يليه ايراد شركة النفط من مبيعات الوقود القادم من محافظة مأرب.



وتساءل الصحفي بن لزرق في تغريدة له على منصه أكس رصدها محرر "مأرب برس" قائلاً :هل ستصدق اذا قلت لك ان مبيعات الغاز المنزلي الخاص بمأرب هو اكبر إيراد حاليا يتم توريده الى خزينة البنك المركزي في عدن وعبره يتم تغطية الجزء الأكبر من المدفوعات الخاصة بمؤسسات الدولة يليه ايراد شركة النفط من مبيعات الوقود القادم من مأرب ايضاً يليه قيمة الوقود الخام لمحطة الرئيس والذي يصل من مأرب (مجاناً) منذ ثلاث سنوات؟



وتابع متسائلاً :وهل ستصدق اذا قلت لك ان 60% من المؤسسات الإيرادية في عدن لاتزال ترفض التوريد الى خزينة البنك المركزي وتورد اموالها الى حسابات خاصة بالصرافات والبنوك التجارية ويتم الصرف بلا حسيب ولا رقيب"؟.



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ومضى ساخراً :ويجي لك واحد رأسه سع البرميل يقولك :"الجنوب الحر والشماليين ينهبون ثرواتنا..اقسم بالله ان المطلع على خبايا الايرادات سيصدم من حقائق غريبة لايعلمها البسطاء من الناس.



الصحفي لزرق اختتم تغريدته بالقول :اتحدى اكبر مسؤول في الدولة ان يكذب حرف واحد مما كتبته أعلاه



نص التغريدة :

‏هل ستصدق اذا قلت لك ان مبيعات الغاز المنزلي الخاص بمأرب هو اكبر إيراد حاليا يتم توريده الى خزينة البنك المركزي في عدن وعبره يتم تغطية الجزء الأكبر من المدفوعات الخاصة بمؤسسات الدولة يليه ايراد شركة النفط من مبيعات الوقود القادم من مأرب ايضاً يليه قيمة الوقود الخام لمحطة الرئيس والذي يصل من مأرب (مجاناً) منذ ثلاث سنوات.

وهل ستصدق اذا قلت لك ان 60% من المؤسسات الإيرادية في عدن لاتزال ترفض التوريد الى خزينة البنك المركزي وتورد اموالها الى حسابات خاصة بالصرافات والبنوك التجارية ويتم الصرف بلا حسيب ولا رقيب.

ويجي لك واحد رأسه سع البرميل يقولك :"الجنوب الحر والشماليين ينهبون ثرواتنا..

اقسم بالله ان المطلع على خبايا الايرادات سيصدم من حقائق غريبة لايعلمها البسطاء من الناس.

اتحدى اكبر مسؤول في الدولة ان يكذب حرف واحد مما كتبته أعلاه

فتحي بن لزرق