عقب اقتحامه للمنبر رفقة مسلحين.. خطيب حوثي يتعرض لإهانة موجعة من قبل المصلين

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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اقتحمت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم مسجداً في محافظة إب قبل صلاة الجمعة وفرضت خطيبا تابع لها بقوة السلاح.



وقالت مصادر محلية لـ "مأرب برس" بأن المصلين في مسجد المشاعبة في منطقة ميتم بمديرية ريف محافظة "إب" فوجئوا قبل صلاة الجمعة بدخول خطيب حوثي رفقة مسلحين ومن ثم اقتحامه المنبر تحت حماية مسلحيه الذين انتشروا في المسجد بهدف استبعاد الخطيب الرسمي وإلقاء خطبته الحوثية الطائفية تحت قوة السلاح.



واوضحت المصادر بـ“أن الأهالي رفضوا الإستماع لخطيب مليشيات الحوثي.. معتبرين وجوده في المسجد تجاوزًا لإرادتهم وفرضًا لخطاب سياسي لا ينسجم مع احتياجاتهم الدينية والاجتماعية وهو مادفعهم إلى مغادرة المسجد، واختيار أداء صلاة الظهر في منازلهم، تاركين الخطيب الحوثي وحيدا مع مسلحيه“.

وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة من الانتهاكات الحوثية التي تطال دور العبادة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب العالمية .