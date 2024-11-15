آخر الاخبار

وفاة برلماني يمني بصنعاءإثر ذبحة صدرية مفاجئة. نادي رياضي شهير في اوروبا يغادر منصة إكس.. احتجاجاً على خطاب الكراهية.. لماذا حققت بورصة أبوظبي أداء فائقاً ؟ لماذا تخفي إيران عن شعبها والعالم أن أحد منشأتها النووية السرية تم تدميرها خلال هجوم أكتوبر ؟ افتتاح مدرسة أساسية للبنات بمحافظة مأرب بتمويل جمعية خيرية فرنسية منصة عملاقة تقدم نفسيها كبديل ل X.. انضمام مليون مستخدم لـبلوسكاي في 24 ساعة تعرف على تقنية 4-7-8 لتقودك الى نوم هادئ وسريع الحوثيون وتنظم القاعدة.. تفاصيل اتفاق سري سينفذ في محافظة جنوبية وتعاون في مهام أمنية واستخباراتية ولوجستية قرار أمريكي ينتظر الحوثيين سيتخذه ترامب قريباً الكشف عن زيت دواء خارق لعلاج الأمراض وإزالة سموم الجسم بطريقة لا تتوقعة

وفاة برلماني يمني بصنعاءإثر ذبحة صدرية مفاجئة.

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 469

توفي النائب البرلماني عبدالباري دغيش، عضو مجلس النواب في العاصمة صنعاء.

 

وقالت مصادر محلية، إن النائب دغيش توفي يوم أمس الخميس في العاصمة صنعاء إثر ذبحة صدرية مفاجئة.

 

ويعد البرلماني دغيش ـ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ـ آخر أعضاء مجلس النواب في صنعاء من أبناء عدن، والذي بقي فيها ولم يغادرها منذ سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء في خريف 2014م.

 

وانتخب دغيش في 2003 ممثلا لمديرية دار سعد بمدينة عدن التي ينتمي إليها وهو حاصل على ماجستير في الطب.

  
إقراء أيضاً
الحوثيون وتنظم القاعدة.. تفاصيل اتفاق سري سينفذ في محافظة جنوبية وتعاون في مهام
قرار أمريكي ينتظر الحوثيين سيتخذه ترامب قريباً
حملة نهب حوثية في صنعاء باسم دعم لبنان
الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح مشروع قرار ضد الحوثي
الجيش الأميركي يكشف عن طراز المقاتلات التي شاركت في الضربات الأخيرة على مواقع ال
يد البطش الحوثية تطال ملاك الكسارات الحجرية في هذه المحافظة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول