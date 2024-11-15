وفاة برلماني يمني بصنعاءإثر ذبحة صدرية مفاجئة.

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توفي النائب البرلماني عبدالباري دغيش، عضو مجلس النواب في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية، إن النائب دغيش توفي يوم أمس الخميس في العاصمة صنعاء إثر ذبحة صدرية مفاجئة.
ويعد البرلماني دغيش ـ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ـ آخر أعضاء مجلس النواب في صنعاء من أبناء عدن، والذي بقي فيها ولم يغادرها منذ سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء في خريف 2014م.
وانتخب دغيش في 2003 ممثلا لمديرية دار سعد بمدينة عدن التي ينتمي إليها وهو حاصل على ماجستير في الطب.