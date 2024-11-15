نادي رياضي شهير في اوروبا يغادر منصة إكس.. احتجاجاً على خطاب الكراهية..

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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أعلن نادي سانت باولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إنه انسحب من منصة إكس للتواصل الاجتماعي لأنها أصبحت “تعزز الكراهية” مما قد يؤثر على السياسة الألمانية.

وأعلن النادي عن أسباب انسحابه، وقال في بيان إن مالك منصة إكس الملياردير إيلون ماسك حول مساحة للنقاش لمنفذ يعزز الكراهية وبوسعه التأثير على الحملة الانتخابية البرلمانية الألمانية.

ومن المقرر أن تعقد ألمانيا انتخابات مبكرة في 23 فبراير شباط المقبل بعد انهيار الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتس، وفي ظل صعود الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية المتطرفة.

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان صحيفة جارديان البريطانية أنها لن تنشر مقالات على منصة إكس، مشيرة إلى “محتوى مزعج” على منصة التواصل الاجتماعي، بما في ذلك العنصرية ونظريات المؤامرة.

واتخذت صحيفة “لا فانجوارديا” الإسبانية قرارا مماثلا اليوم الخميس، وأعلنت إنها ستُعلق حساباتها، إذ أصبحت منصة إكس بمثابة “مركز صدى” للمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة.

واشترى ماسك المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر في عام 2022. ويقول المنتقدون إن نهجه غير المكترث سمح بانتشار الأكاذيب وخطاب الكراهية، بينما قال ماسك إنه يدافع عن حرية التعبير.

ويشتهر سانت باولي، الذي يتخذ من هامبورغ مقرا له، بقاعدة جماهيرية يسارية.