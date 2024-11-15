لماذا حققت بورصة أبوظبي أداء فائقاً ؟

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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أغلقت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة، وحققت بورصة أبوظبي أداء يفوق أداء السوق بدعم صعود سهم العالمية القابضة أكبر الشركات المدرجة على المؤشر.

وأنهى مؤشر أبوظبي التعاملات مرتفعا 0.5 بالمئة بدعم من تقدم سهم العالمية القابضة 1.2 بالمئة وزيادة سهم أدنوك للغاز 2.1 بالمئة. وأبرمت أدنوك اتفاقية لبيع غاز طبيعي مسال مع شركة جايل الهندية أمس الخميس.

وواصل سهم العالمية القابضة المكاسب من الجلسة السابقة التي ارتفع فيها 1.5 بالمئة بعد إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بخمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان إن من المتوقع إطلاق الشريحة الأولى البالغة 1.8 مليار درهم أو ما يعادل 36 بالمئة من الإجمالي في 18 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وزاد سهم شركة أبوظبي لبناء السفن 7.9 بالمئة في أعلى مكسب يومي له في قرابة ثلاثة أعوام بعد إعلان الشركة زيادة إيرادات الربع الثالث للمثلين إلى 339 مليون درهم، فيما زادت الأرباح الفصلية بأكثر من 600 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.2 بالمئة وزيادة سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 بالمئة.

وقفز سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة 6.3 بالمئة بعد إعلان الشركة زيادة نمو صافي الأرباح الفصلية ثلاثة أمثال إلى 50.5 مليون درهم.

تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف من ضعف الطلب الصيني وتوقعات بمرات خفض أقل لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ونزل خام برنت 0.39 بالمئة إلى 72.28 دولار للبرميل.

وأنهى مؤشر دبي معاملاته مرتفعا لسادس أسبوع على التوالي، وصعد 2.2 بالمئة فيما نزل مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بعد مكاسب أسبوعين متتالين، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن