افتتاح مدرسة أساسية للبنات بمحافظة مأرب بتمويل جمعية خيرية فرنسية

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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افتتح اليوم وكيل محافظة مأرب الدكتور عبده ربه مفتاح، مدرسة الفردوس الأساسية للبنات بمنطقة الحدد التابعة لمديرية الوادي، بتمويل جمعية الفردوس الخيرية – فرنسا، وتنفيذ الوكالة اليمنية الدولية للتنمية.

وفي الافتتاح الذي حضره المدير التنفيذي للوكالة اليمنية الدولية للتنمية الدكتور/عبد السلام السلامي، ونائب مدير إدارة المشاريع والبرامج بالوكالة الدكتور/ جمال قحطان، والدكتور عبد الله الجوري مدير التحالفات والشراكات بالوكالة ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة الدكتور عبد العزيز الباكري، ومدير عام إدارة مشاريع التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ/ عبد الله شداد، ووكيل التغذية المدرسية بوزارة التربية الدكتور/ فضل قحطان، ومندوب الوحدة التنفيذية لقطاع التعليم بالمحافظة إسماعيل السعيدي؛ أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح: أن المعركة اليوم هي معركة العلم والتنمية، وأن اليمن إذا كان قد قطع شوطاً كبيرا في هذا المجال لما استطاعت المليشيات الحوثية السيطرة على بعض أجزائة لأن التعليم والوعي هما سلاح الأوطان.

من جهته قال المدير التنفيذي للوكالة اليمنية الدولية الدكتور/عبدالسلام السلامي:

إن اسهامات الوكالة الدولية كثيرة في مجال التعليم، وأنها اليوم تفتتح المدرسة السادسة عشر في محافظة مأرب وأضاف بأن الفضل يعود الى الله ثم الى جهود الخيرين والمعطائين الذي بيذلون جهودهم في هذا الطريق..

وتتكون المدرسة من خمسة فصول وإدارة ومخزن ودورتي مياه، وتستفيد منها 400 طالبة من الصفوف الأساسية.

ويأتي هذا المشروع ضمن تدخلات الوكالة بمشاريعها المستدامة في مجال التعليم.