منصة عملاقة تقدم نفسيها كبديل ل X.. انضمام مليون مستخدم لـبلوسكاي في 24 ساعة

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 36

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية "بلوسكاي" التي تعدُّ نفسها بديلًا من "إكس"، الجمعة أن مليون مستخدم جديد انضموا إليها في يوم واحد، فيما ترك كثر المنصة التي يملكها إيلون ماسك.

وأوضحت "بلوسكاي" في منشور عبرها وعلى "إكس" في الوقت نفسه بأن "مليون شخص انضموا إلى بلوسكاي في اليوم الأخير!"، واصفة هذه المعلومة بأنها "رسمية"، وأضافت "أهلًا بكم وشكرًا لوجودكم هنا".

وجاء الكشف عن هذا الرقم القياسي بعد أيام من الإعلان عن تعيين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ماسك الذي يملك "إكس" منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022 على رأس لجنة مستحدثة لـ"الكفاءة الحكومية".

ودعم الملياردير الذي يرأس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" المرشح الجمهوري رسميًّا في سباقة إلى البيت الأبيض، ووفّر التمويل لحملته.

ومنذ استحواذ ماسك على "تويتر"، خفّف إلى حد كبير قواعد الإشراف على المنصة، وكان من أبرز قراراته السماح بإعادة الحسابات المرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة على الشبكة.

وأعلنت صحيفتا "ذي غارديان" البريطانية و"لا فانغارديا" الإسبانية هذا الأسبوع توقفهما عن نشر مقالاتهما على شبكة "إكس".

وكانت شبكة "بلوسكاي" التي أسستها وموّلتها "تويتر" نفسها عندما كان مؤسسها المشارك جاك دورسي يقودها، أصبحت متاحة لعموم الناس في شباط/ فبراير 2023 من خلال نظام التشغيل "آي أو إس" من "أبل"، وفي نهاية آذار/ مارس على "أندرويد".

"

ويتولى رئاستها في الوقت الراهن جاي غرابر، المدير العام للمنصة، حسب "فرانس برس".

وتؤكد الشبكة أن عدد مشتركيها ارتفع من عشرة ملايين في منتصف أيلول/ سبتمبر إلى 16 مليونًا، بعد أن سُلطت عليها الأضواء في نهاية عام 2022 عندما استحوذ إيلون ماسك على "تويتر" وأطلق عليها تسمية "إكس".

أما منصة "ثريدز" التي تُعد بديلًا آخر من "إكس" وتملكها مجموعة "ميتا" ("فيسبوك" و"إنستغرام")، فأعلنت في تموز/ يوليو، بعد عام من إنشائها، أن عدد مستخدميها بلغ 175 مليونًا.