تعرف على تقنية 4-7-8 لتقودك الى نوم هادئ وسريع

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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لتعزيز نوم مريح، هناك خطوات فعّالة يمكن إضافتها إلى روتين اليومي تساعد على تخفيف الأرق وتحسين جودة الراحة الليلية.

ونصح الدكتور مايكل بروس، أخصائي النوم، بأهمية الالتزام بجدول نوم ثابت، إذ يساعد الاستيقاظ والنوم في الوقت نفسه يوميًا على دعم إيقاع الجسم الطبيعي، الذي يؤثر بدوره في الهضم والإدراك والصحة العامة.

ويوصى بتجربة تقنية التنفس "4-7-8" في منتصف الليل عند صعوبة العودة إلى النوم. تبدأ التقنية بأخذ نفس عميق لمدة 4 ثوانٍ، ثم حبس النفس لـ 7 ثوانٍ، وأخيرًا الزفير ببطء على مدى 8 ثوانٍ. تساعد هذه الطريقة على إبطاء معدل ضربات القلب وتخفيف التوتر، مما يسهم في تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز النعاس.

لتجنب تأثيرات على النوم، ينصح الأطباء بتجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل 6 إلى 8 ساعات من موعد النوم. يمكن استبدال هذه المشروبات بشاي عشبي أو مشروبات خالية من الكافيين لتجنب أي اضطراب في النوم.

من المعروف أن الجسم يسترخي أكثر في بيئة باردة، لذا يُنصح بخفض درجة حرارة الغرفة. في حال كان الجو حارًا، يمكن وضع زجاجات مياه مجمدة في جورب، ووضعها بجانب الجسم، مما يساعد على تبريد الجسم، خاصة عند وضعها على الجوانب. وهذا يمكن أن يكون حلاً مثاليًا لتحسين راحة النوم في الليالي الحارة.