قرار أمريكي ينتظر الحوثيين سيتخذه ترامب قريباً

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تتجه الإدارة الإمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى رئاسة البلاد في يناير المقبل، الى اعادة تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية.
هذا ما قاله المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، حيث تحدث أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لن يقبل باستمرار استهداف الحوثيين للسفن الدولية في البحر الأحمر، وقد يعيدهم الى قائمة الارهاب.
ورجّح تيم ليندر كينغ في تصريحات صحفية أن يعيد ترامب جماعة الحوثي إلى قائمة المنظمات الإرهابية، بعد أن أزالهم الرئيس السابق، جو بايدن.
وأكد أن الوضع في اليمن هش، لكنه أوضح أن هناك أشياء إيجابية؛ مثل استمرار الهدنة بين أطراف الصراع اليمنية... معتبرا ذلك إنجازا عظيما، خاصة مع التطورات الأخرى في المنطقة، وتصاعد العمليات العسكرية في غزة.
وأشار إلى أن القمع الحوثي ضد المدنيين لفت المجتمع الدولي إلى جرائمهم واستهدافهم للملاحة الدولية.
يأتي ذلك فيما هددت القيادة المركزية الأمريكية بمواصلة إجراءاتها لمواجهة تهديدات الحوثيين وهجماتهم ضد حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضحت في بيان لها، أنها نفذت في التاسع والعاشر من شهر نوفمبر الجاري، سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة على عدة منشآت لتخزين الأسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبينت أنه جرى تنفيذ هذه العملية الاستباقية ردًا على هجمات الحوثيين المتكررة على الشحن التجاري الدولي، وسفن تابعة للولايات المتحدة، والتحالف، والسفن التجارية، وتهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين.