حملة نهب حوثية في صنعاء باسم دعم لبنان

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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دشنت مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء حملة نهب تحت لافتة التبرع للشعب اللبناني.

وقالت مصادر محلية في صنعاء لموقع مأرب برس أن حملة تستهدف المحلات التجارية بدأت عبر لجان من مكاتب الزكاة التي باشرت بالنزول إلى المتاجر لجمع مبالغ مالية من التجار.

الحملة وفق المصادر، دشنها الحوثيون الجمعة الماضية في ميدان السبعين ثم ارسلوا للتجار في صنعاء لجان ميدانية.

واكد تجار لمأرب برس، نزول فرق الحوثيين الى محلاتهم لنهب الاموال باسم دعم لبنان، مشيرين إلى أن هذه الحملات أصبحت تشكل عبئا إضافيا عليهم.

مالك صيدلية، قال أنه دفع للحوثيين مبلغ "3000" ريال فيما كانوا قد طلبوا منه "5000" ريال، وأشار صاحب بقالة مجاورة إلى تقديمه "2500" ريال للحملة، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها طلب التبرعات بهذا الشكل.

ويشكوا التجار من ضغوطات مستمرة من الحوثيين بمبرر جمع التبرعات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوق المحلي.