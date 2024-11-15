وداعاّ زيارة الطبيب ..اليك 8 مشروبات تريح وتعالج المعدة بشكل مذهل وسريع ومشروبات تدمرها

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_خاص

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يساهم استهلاك مشروبات مهدئة للمعدة في تخفيف أعراض التهيج مثل الغثيان والقيء والإسهال.

في هذا المقال، نستعرض بعض أفضل المشروبات المفيدة للمعدة والمشروبات التي ينبغي تجنبها لتفادي التهيج. مشروبات مهدئة للمعدة:

1. الماء: يعتبر الماء من الأساسيات التي يحتاجها الجسم لتعزيز وظائف الجهاز الهضمي.

يساعد شرب الكمية المناسبة من الماء، حوالي 8 أكواب يوميًا للبالغين و4 إلى 5 أكواب للأطفال، في تجنب الجفاف الذي قد يؤثر سلبًا على صحة المعدة.

2. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على فوائد عديدة، حيث يساعد على تخفيف مشكلات المعدة مثل الإسهال. تشير الدراسات إلى فعاليته في معالجة قرح المعدة. يُوصى بتناوله بمعدل كوب إلى كوبين يوميًا لتفادي تأثيرات الكافيين.

3. الشاي الأسود: يمتاز الشاي الأسود بفوائده المشابهة لتلك الموجودة في الشاي الأخضر، خصوصًا في تنظيم حركة الأمعاء وعلاج الإسهال. ينصح بتناوله بحدود كوب إلى كوبين يوميًا لتجنب التهيج.

4. شاي الزنجبيل: يعد شاي الزنجبيل خيارًا ممتازًا، خاصةً للحوامل، حيث يساعد في تخفيف الغثيان ويقلل الغازات والانتفاخ. تشير الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل يساهم في تحسين صحة المعدة.

5. النعناع: يمتلك النعناع خصائص مريحة للمعدة، حيث يساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وتخفيف الألم. يُعتبر خيارًا جيدًا للأطفال ويقلل من الغثيان.

6. شاي الكاموميل (البابونج): يحظى شاي الكاموميل بشعبية كبيرة في تهدئة المعدة، حيث يُساعد في معالجة الغازات وسوء الهضم والغثيان والإسهال.

7. شاي العرقسوس: يُعرف شاي العرقسوس بقدرته على معالجة قرح المعدة. يفضل عدم تناوله بكميات كبيرة واستشارة طبيب في حال وجود مشكلات صحية.

8. شاي الشمر: يحتوي شاي الشمر على خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد على تخفيف الغثيان وآلام المعدة ويُساهم في تنظيم حركة الأمعاء.

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها:

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يُفضل الحد من تناولها لتفادي تهيج المعدة، ومنها: - المشروبات الغازية: تؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء بسبب احتوائها على الكافيين. - منتجات الألبان:

قد تسبب مشاكل للذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز

. - الأطعمة الحارة: يمكن أن تؤدي إلى تهيج المعدة والإصابة بالإمساك أو الإسهال. - الأطعمة المقلية: تحتوي على دهون مشبعة تؤخر عملية الهضم. من خلال اختيار المشروبات المناسبة وتجنب تلك التي تهيج المعدة، يمكن تعزيز صحة الجهاز الهضمي والشعور بالراحة.