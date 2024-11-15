الذهب يسجل أسوأ إنخفاض أسبوعي منذ 3 سنوات في الأسواق

الجمعة 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_خاص

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انخفض سعر الذهب يوم الجمعة، مُعانيًا من أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من ثلاث سنوات، تأثراً بارتفاع الدولار الأمريكي نتيجة توقعات بتقليص دعم خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

بحلول الساعة 05:54 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليبلغ 2562.61 دولار للأونصة، مسجلاً انخفاضًا تجاوز 4% منذ بداية الأسبوع، كما جاء في تقرير لوكالة "رويترز".

وقد وصل الذهب إلى أدنى مستوى له خلال شهر في الجلسة السابقة، منخفضًا بأكثر من 220 دولاراً عن ذروته القياسية الشهر الماضي.

من جهة أخرى، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتسجل 2567.10 دولار للأونصة.

ويستمر ارتفاع الدولار هذا الأسبوع، لا سيما بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

تعكس تراجعات أسعار الذهب توقعات سياسة نقدية مشددة في الولايات المتحدة خلال عام 2025 تحت إدارة ترمب، وفقًا لما ذكره محلل السوق فؤاد رزاق زادة من "فوركس.كوم".

وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الخميس، أن الأداء الاقتصادي المستقر، وسوق العمل القوية، واستمرار التضخم، تبرر توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة.

وفقًا لأداة "فيد ووتش"، تقدر الأسواق الآن فرصة بنسبة 59% للاعتماد على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بعد أن كانت التقديرات 83%.

من جانبه، أشار المحلل في "سيتي إندكس"، مات سيمبسون، إلى أن تصريحات باول قد تقيد أي مكاسب ممكنة للذهب مع اقتراب العام الجديد، ولكن ولاية ترمب قد تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الذهب كملاذ آمن. كما أضاف أن البيانات الاقتصادية الأمريكية ستكون هادئة الأسبوع المقبل، مما قد يساعد الذهب في الانتعاش وإعادة اختبار مستوى 2600 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.3% لتصل إلى 30.37 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 940.45 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5% ليبلغ 945.75 دولار، في حين كانت المعادن الثلاثة في مسارها نحو تسجيل انخفاضات خلال هذا الأسبوع.