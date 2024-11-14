يد البطش الحوثية تطال ملاك الكسارات الحجرية في هذه المحافظة

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية في محافظة إب (وسط البلاد )اليوم الخميس بقيام مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً بفرض قياديا من جماعتها لإدارة مبيعات كسارات الكري وفرض اسعارا جديدة على كل متر مكعب.

واوضحت المصادر لـ"مأرب برس"بأن الجماعة الانقلابية فرضت القيادي الحوثي "ريان عائض الفخري" مشرفا يتولي ادارة المبيعات لكافة إنتاج الكسارات في المحافظة والبالغ عددها 15 كسارة.



وقالت المصادر بأن القيادي الحوثي الفخري باشر مهامه بإصدار عقود تلزم ملاك الكسارات بالتوقيع على عقود تتضمن تسعيرة جديدة بزيادة سعرية بلغت 1500 ريال ليصبح السعر الجديد لكل متر مكعب 7500 بدلاً من 5500 .

المصادر ذاتها قالت إن القيادي الحوثي بدأ بتنفيذ قرار الاحتكار بإرسال مناديب من عناصره رفقة أطقم مسلحة لإجبار أصحاب الكسارات على القبول بالتسعيرة الجديدة وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الإنشائية .. مشيرةً إلى أن أحد مالكي الكسارات رفض التوقيع على هذه العقود، وهو ما نتج عنه توقف أعماله بعد أن تم إجباره على إيقاف جميع معداته، ووضع عسكريين أمام الكسارة لمنعه من تشغيلها إلا بعد ان يرضخ للقرار.



خبراء اقتصاديون أكدوا لمأرب برس بأن هذا القرار سيرفع من فاتورة الأعباء المالية على قطاع البناء والتشييد في المحافظة، مما سيزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون موجة غلاء فاحش بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية المتردية، التي افرزتها الحرب الحوثية.