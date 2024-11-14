افتتاح كلية التدريب التابعة لأكاديمية الشرطة في مأرب

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تم اليوم في محافظة مأرب افتتاح كلية التدريب التابعة لأكاديمية الشرطة، حيث بدأت أنشطتها بدورة تخصصية في مجال البحث الجنائي شارك فيها 60 ضابطاً من منتسبي الشرطة من عدة محافظات.
وأكد وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية، اللواء عبدالحميد الحمادي، على أهمية هذه الخطوة، مُشيرين إلى دور الكلية في تدريب وتأهيل ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية والشرطية، مما يساهم في تعزيز كفاءتهم في أداء مهامهم.
وأعرب الوكيلان عن اعتقادهما بأن افتتاح الكلية يمثل إضافة متميزة لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، مما يمكنها من تحقيق نجاحات جديدة في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار من قبل المليشيات الحوثية، وضبط خلاياها في مأرب.
كما أشارا إلى معاناة أكاديمية الشرطة في صنعاء نتيجة للنهب والتخريب الذي تعرضت له من قبل المليشيات الحوثية، والتي قامت بتحوير المناهج واستهداف الكوادر الوطنية، مما أدى إلى تحويل الأكاديمية إلى مركز للتعبئة الطائفية.
من ناحيته، شدد مدير كلية التدريب، العميد صالح البدوي، على ضرورة تهيئة البنية التحتية المناسبة للكلية وتزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة لضمان تقديم برامج تدريب تواكب الاحتياجات الحالية.
وأكد أن التدريب يعد أساساً لتطوير قدرات رجال الأمن وتجهيزهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
تجدر الإشارة إلى أن كلية التدريب هي واحدة من الكليات التابعة لأكاديمية الشرطة التي تضم أيضاً كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومركز البحوث والدراسات الأمنية.
حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، بينهم رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد، ومدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن أحمد البحش.