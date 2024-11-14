اول دولة توقف استيراد النفط الخام من إيران

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط خام من إيران في أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد ما مجموعه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 11.3 مليون طن قبل عام.

وستنشر شركة كوريا الوطنية للنفط المملوكة للدولة في وقت لاحق من الشهر الجاري البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام المتعلقة بالشهر الماضي.

وتعتبر بيانات شركة كوريا الوطنية للنفط هي المعيار الصناعي لواردات كوريا الجنوبية من النفط.