اول دولة توقف استيراد النفط الخام من إيران تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن. منفذ الوديعة يعود لظاهرة التكدس .. وهيئة شؤون النقل البري تلزم شركات النقل الدولية بوقف رحلاتها إلى السعودية المبعوث الأممي يناقش في الرياض مع مسئولين سعوديين معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقضايا السلام أسباب وخفايا الصراع بين فرعي العائلة الملكية في قطر وقصة الجوهرة الماسية التي فجرت الخلافات توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟ حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النقاط في بطولة الأندية العربية للووشو بالأردن صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟ مع تواصل انهيار العملة.. الرئيس يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة خطة الانقاذ الإقتصادي وتدفق الوقود من مأرب وحضرموت ترامب يرشح أحد الداعمين بقوة لإسرائيل في منصب وزير الخارجية
أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط خام من إيران في أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد ما مجموعه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 11.3 مليون طن قبل عام.
وستنشر شركة كوريا الوطنية للنفط المملوكة للدولة في وقت لاحق من الشهر الجاري البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام المتعلقة بالشهر الماضي.
وتعتبر بيانات شركة كوريا الوطنية للنفط هي المعيار الصناعي لواردات كوريا الجنوبية من النفط.