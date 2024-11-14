منفذ الوديعة يعود لظاهرة التكدس .. وهيئة شؤون النقل البري تلزم شركات النقل الدولية بوقف رحلاتها إلى السعودية

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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عاد مجددا منفذ الوديعة البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية للازدحام والتكدس الكبير للمسافرين اليمنيين.

وقالت مصادر خاصة لمارب برس أن التكدس ظهر منذ عدة أيام، مما أجبر هيئة النقل البري على إيقاف الرحلات "مؤقتاً".

حيث وجهت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، يوم الثلاثاء الماضي شركات نقل الركاب الدولية، بوقف رحلاتها إلى السعودية بشكل مؤقت لمدة يومين تبدأ من غد الجمعة 15 نوفمبر ويوم السبت، على أن تستأنف الرحلات بعد التوقف خلال اليومين المقبلين.

ولوحت الهيئة بأنها ستتخذ "أقصى الإجراءات القانونية" بحق الشركات المخالفة وإيقاف ترخيص أي شركة تخالف جدول المواعيد.

يأتي هذا التكدس بعد قرابة شهرين من استلام قوات درع الوطن منفذ الوديعة الحدودي لجميع المباني والمنشآت التابعة للمنفذ كنقطة الجوازات، والجمارك والبوابة الوسطى، بعد أن كان المنفذ تحت إدارة قوات اللواء 141 التابعة للجيش الوطني

وتداول مسافرون يمنيون -على منصات التواصل الاجتماعي- صورا ومقاطع فيديو تظهر تكدس مئات المركبات العالقة على طول منذ الوديعة.