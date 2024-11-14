آخر الاخبار

توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟ حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النقاط في بطولة الأندية العربية للووشو بالأردن صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟ مع تواصل انهيار العملة.. الرئيس يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة خطة الانقاذ الإقتصادي وتدفق الوقود من مأرب وحضرموت ترامب يرشح أحد الداعمين بقوة لإسرائيل في منصب وزير الخارجية بـ 21 قذيفة مدفعية.. أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة تفاصيل من لقاء العليمي برئيس أذربيجان إلهام علييف على هامش قمة المناخ 5 من نجوم الكرة اليمنية القدامى يشاركون في خليجي 26 بالكويت ماذا يعني قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن؟ إنهيار مخيف للريال اليمني في عدن صباح اليوم الخميس

توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 144

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس استبدال تقنية الـVAR واستخدام تقنية "FVS" فيديو سبورت، بدلا عنها.

وفيديو سبورت هو نظام أبسط على المستوى التقني. وهناك حاجة إلى أربع أو خمس كاميرات ولا يوجد فيديو للحكم.

ويمكن للمدربين أن يطلبوا من الحكم مراجعة قراره مرتين في كل مباراة، إذا خسروا المراجعة الأولى.فلن يحصلوا على مطالبة ثانية.

سيذهب الحكم إلى FVS فقط عندما يطلب منه المدربون، ولا يمكنه أن يقرر مراجعة القرار بنفسه.

إقراء أيضاً
حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النق
صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟
5 من نجوم الكرة اليمنية القدامى يشاركون في خليجي 26 بالكويت
الحكم على نجم رياضي كبير من أصل عربي بتهمة الاعتداء الجنسي
أكبر من ميسي ورونالدو.. لاعب ياباني في عمر الـ 58 ينوي الإستمرار مع فريقه
اليمن يستعد لخليجي26 بمباراتين في قطر بقائمة تضم 28 لاعباً ''الأسماء''
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول