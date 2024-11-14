توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس استبدال تقنية الـVAR واستخدام تقنية "FVS" فيديو سبورت، بدلا عنها.

وفيديو سبورت هو نظام أبسط على المستوى التقني. وهناك حاجة إلى أربع أو خمس كاميرات ولا يوجد فيديو للحكم.

ويمكن للمدربين أن يطلبوا من الحكم مراجعة قراره مرتين في كل مباراة، إذا خسروا المراجعة الأولى.فلن يحصلوا على مطالبة ثانية.

سيذهب الحكم إلى FVS فقط عندما يطلب منه المدربون، ولا يمكنه أن يقرر مراجعة القرار بنفسه.