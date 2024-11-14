حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النقاط في بطولة الأندية العربية للووشو بالأردن

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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حصد اللاعب حمدي منصور، ممثل نادي السد بمحافظةمأرب، ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة الأندية العربية الثالثة عشرة للووشو كونغ فو التي أقيمت بالأردن.. ولم يكتفِ بهذا الإنجاز المميز، بل حقق أيضاً أعلى النقاط في البطولة بأكملها، ليُسجل اسمه ضمن أبرز اللاعبين المشاركين..

هذا الإنجاز يمثل فخراً للرياضة اليمنية، حيث أظهر حمدي أداءً متميزاً ومهارات عالية، متفوقاً على نخبة من الرياضيين العرب.. وأعرب حمدي عن سعادته بهذا الفوز، مؤكداً أن رفع علم اليمن على منصات التتويج هو حلمه الدائم رغم كل التحديات..