توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟ حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النقاط في بطولة الأندية العربية للووشو بالأردن صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟ مع تواصل انهيار العملة.. الرئيس يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة خطة الانقاذ الإقتصادي وتدفق الوقود من مأرب وحضرموت ترامب يرشح أحد الداعمين بقوة لإسرائيل في منصب وزير الخارجية بـ 21 قذيفة مدفعية.. أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة تفاصيل من لقاء العليمي برئيس أذربيجان إلهام علييف على هامش قمة المناخ 5 من نجوم الكرة اليمنية القدامى يشاركون في خليجي 26 بالكويت ماذا يعني قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن؟ إنهيار مخيف للريال اليمني في عدن صباح اليوم الخميس
حصد اللاعب حمدي منصور، ممثل نادي السد بمحافظةمأرب، ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة الأندية العربية الثالثة عشرة للووشو كونغ فو التي أقيمت بالأردن.. ولم يكتفِ بهذا الإنجاز المميز، بل حقق أيضاً أعلى النقاط في البطولة بأكملها، ليُسجل اسمه ضمن أبرز اللاعبين المشاركين..
هذا الإنجاز يمثل فخراً للرياضة اليمنية، حيث أظهر حمدي أداءً متميزاً ومهارات عالية، متفوقاً على نخبة من الرياضيين العرب.. وأعرب حمدي عن سعادته بهذا الفوز، مؤكداً أن رفع علم اليمن على منصات التتويج هو حلمه الدائم رغم كل التحديات..