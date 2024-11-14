صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟

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شهدت مباراة المنتخب الأسترالي وضيفه السعودي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 قرارا تحكيميا مثيرا للجدل بعد إلغاء هدف "قاتل" لـ"الأخضر".
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين المنتخبين، سدد الظهير الأيمن سلطان الغنام كرة صاروخية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء، لتستقر في الشباك الأسترالية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
لكن الحكم الإماراتي عادل النقبي قرر إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على المدافع السعودي علي البليهي، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار".
وحسب وجهة نظر الحكم، فإن البليهي لم يلمس الكرة، إلا أنه حجب الرؤية عن الحارس الأسترالي، وبالتالي اعتبره متداخلا في اللعبة.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليواصل المنتخب السعودي تواجده في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف خلف أستراليا الثانية، وأربع نقاط خلف اليابان صاحبة الصدارة.