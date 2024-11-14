ترامب يرشح أحد الداعمين بقوة لإسرائيل في منصب وزير الخارجية

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ترشيحه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، لمنصب وزير الخارجية، والمعروف بدعمه القوي لإسرائيل، ومواقفه المتشددة ضد إيران والصين.

جاء ذلك في بيان لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب على منصة "تروث سوشيال" الأربعاء، حيث أوضح أن روبيو، سيعين وزيرا للخارجية ضمن إدارة ترامب الجديدة.

وبهذا تكون الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرا حول نية ترامب في ترشيح روبيو، لمنصب وزارة الخارجية قد تأكدت.

وجدير بالذكر أن روبيو، من تيار "الصقور" المعروف بسياساته المتشددة ضد إيران والصين، وتأييده القوي لإسرائيل، ويتجلى ذلك في تصريحاته عندما كان نائبا في مجلس الشيوخ منذ 2011، وعضوا في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وروبيو، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا والمعروف بقربه من ترامب، معروف أيضا بصداقته الوثيقة مع سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض الجديدة، وهو أرفع منصب إداري في البيت الأبيض.

وساد الكثير من الفضول حول كيفية تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، ومن سيكون وزير الخارجية الجديد، حيث من المتوقع إذا أصبح روبيو وزيرا، فإن العلاقات بين واشنطن وطهران وبكين قد تشهد توترا.

يشار أن روبيو، خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، والتي أسفرت عن ترشيح ترامب وفوزه بالرئاسة للمرة الأولى آنذاك.

وخلال حملة ترامب الانتخابية الأخيرة، تردد اسم روبيو، نائبا للرئيس أيضا، لكن اختيار ترامب وقع على جي دي فانس، لكن روبيو أعلن رغم ذلك استعداده للعمل مع الرئيس الجديد.

وبعد ترشيحه رسميا، يتطلب تعيين روبيو وزيرا للخارجية موافقة مجلس الشيوخ.