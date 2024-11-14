بـ 21 قذيفة مدفعية.. أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، بالعاصمة أنقرة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمراسم رسمية.

ووصل أمير قطر المجمع الرئاسي وكان في استقباله الرئيس أردوغان عند بوابته، قبل أن يسيرا إلى مكان الاستقبال الرسمي.

وضمن مراسم الاستقبال الرسمي أطلقت المدفعية 21 قذيفة، فيما عزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا وقطر.

وحيّا أمير قطر حرس الشرف، وبعدها تم تقديم الوفود بشكل متبادل، ثم التقط الزعيمان صورة تذكارية على الباب الرئيسي لمجمع الرئاسي، قبل أن ينتقلا لعقد لقاء ثنائي.

وشارك في حفل الاستقبال من الجانب التركي وزراء، الخارجية هاكان فيدان، والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنية التحتية عبد الله أورال أوغلو.

كما شارك رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس المخابرات إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قيليج، ووالي أنقرة وصيب شاهين.

وفي وقت سابق اليوم، صرح سفير أنقرة لدى الدوحة مصطفى غوكصو، بأن تركيا وقطر ستوقعان 9 اتفاقيات بمجالات الاقتصاد والدفاع والثقافة خلال الاجتماع العاشر للجنة التركية القطرية الاستراتيجية العليا.