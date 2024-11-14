تفاصيل من لقاء العليمي برئيس أذربيجان إلهام علييف على هامش قمة المناخ

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 258

أشاد الرئيس الأذربيجاني، بالعلاقات المتميزة بين اليمن وأذربيجان.

واكد دعم بلاده الكامل للحكومة الشرعية في جهودها لتحقيق السلام العادل في اليمن..معرباً عن استعداده لتعزيز وتطوير التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات.

وفي التفاصيل التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك في إطار مشاركته في قمة قادة العالم للمناخ، التي تُعقد ضمن المؤتمر التاسع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

وفي بداية اللقاء، عبر الدكتور العليمي عن تقدير الجمهورية اليمنية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع الذي تميزت به أذربيجان في استضافة هذا الحدث الدولي الهام والرفيع ، والذي يعكس تقدير لدور أذربيجان على الساحة الدولية والتزامها الواضح بقضايا المناخ..مهنئاً الرئيس إلهام علييف على هذا النجاح الكبير الذي ابهرت أذربيجان العالم به.

ونقل الدكتور عبدالله العليمي، لفخامة الرئيس الاذربيجاني تحيات وتهنئة أخيه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، و اخوانه أعضاء المجلس..مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آخر تطورات الأزمة اليمنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مع تسليط الضوء على مجمل التحديات التي تواجهها اليمن جراء الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الأرهابية طيلة السنوات الماضية، و استمرار تصعيدها في البحر الأحمر، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين .

كما تم التطرق إلى التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها اليمن بسبب التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور العليمي، الموقف الثابت للجمهورية اليمنية في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان..مشدداً على ضرورة وقف الحرب ودعم حل الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة..معرباً عن دعم اليمن لما صدر عن القمة العربية والإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في هذا الشأن .

كما تناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين اليمن وأذربيجان في المجالات العلمية والثقافية ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعبين.

حضر اللقاء من الجانب اليمني، وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، و الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطرى، ومدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي مبارك البحار ، ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية السفير أحمد الشرعبي، كما حضرها من الجانب الاذربيجاني وزير الخارجية، جيهون بيراموف، ومساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس إدارة شؤون السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية لجمهورية أذربيجان - حكمت حاجييف.