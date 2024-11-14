5 من نجوم الكرة اليمنية القدامى يشاركون في خليجي 26 بالكويت

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رشح الاتحاد اليمني لكرة القدم خمسة من نجوم اللعبة السابقين للمشاركة في هذه فعالية مصاحبة لخليجي 26 في الكويت ممن سبق لهم المشاركة في البطولات السابقة لكأس الخليج.

واختار الاتحادرالخمسة اللاعبين وهم كالتالي: الكابتن / حماده الوادي التلال عدن ، الكابتن / على العمقي شعب حضرموت ،الكابتن / شادي جمال أهلي تعز ٤- الكابتن / عادل السالمي أهلي صنعاء ، الكابتن/ محمد إبراهيم عياش هلال الحديد ، بينما اعتذر الكابتن أكرم الورافي إعتذر عن عدم المشاركة لانشغاله في مهمه تدريبية في السعودية .

وناقشت لجنة قدامى اللاعبين في اتحاد كأس الخليج العربي ، مسألة إشراك نجوم كأس الخليج العربي من اللاعبين الذي شاركوا في البطولات السابقة ودعوتهم لحضور فعاليات بطولة كأس الخليج المقبلة في الكويت “ خليجي 26 و إقامة مبارة تكريمية ودية بين نجوم كأس الخليج ونجوم منتخب الكويت من نجوم الخليج واليمن والعراق خلال فعاليات البطولة .. وذلك في الأجتماع الأول للجنة في في الدوحه والإجتماع الثاني في الكويت الذي عُقد على هامش قرعة خليجي 26 .

وأكد الكابتن أنور السروري ممثل بلادنا في الاجتماع أن " هذه المبادرة الإيجابية والتكريمية للنجوم واللاعبين القدامى لأول مرة تمثل خطوة إيجابية للجنة قدامى اللاعبين والتي شُكلت حديثا ً من قبل اتخاد كأس الخليج العربي من نجوم كرة القدم القدامى من جميع الدول المشاركة في بطولة خليجي 26 .

وكان الكابتن أنور السروري ممثل بلادنا في لجنة قدامى اللاعبين فيما ، ممثل الإمارات الكابتن محسن مصبح وممثل البحرين الكابتن غازي الكواري وممثل قطر الكابتن حسن مطر والذي تم إختياره رئيساً للجنة قدامى اللاعبين وممثل سلطنة عُمان الكابتن محمد خميس ومثل العراق الكابتن غانم الربيعي .

و عُقد هذا الاجتماع في قطر على هامش قرعة كأس الأندية لبطولة كأس الخليج العربي .