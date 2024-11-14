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إنهيار مخيف للريال اليمني في عدن صباح اليوم الخميس

الخميس 14 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص
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‏أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 14 نوفمبر 2024 ‎

عدن:

الريال السعودي: شراء: 538.5 بيع: 540

الدولار الأميركي: شراء: 2057 بيع: 2068 ‎

#صنعاء:

الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5

الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع:

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