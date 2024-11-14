مدير أمن المهرة يكشف عن حرب و مواجهات للقوات الأمنية مع مهربي المخدرات

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أفاد مدير عام الأمن والشرطة في محافظة المهرة، مفتي سهيل صموده، بأن عناصر الأجهزة الأمنية يخوضون معارك مع العصابات المتورطة في تهريب المخدرات ومروجيها، حيث يقدمون تضحيات كبيرة للحفاظ على أمن المهرة ومستقبل أبنائها.
جاءت تصريحاته خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء مع مدير عام مديرية المسيلة، فضل الدحيمي، بحضور قيادات وأعضاء السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وشيوخ مديرية المسيلة، لبحث الوضع الأمني في المنطقة.
وشدد صموده على ضرورة الحفاظ على الأمن وتعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية في مديرية المسيلة، التي تعد المدخل الغربي للمحافظة.
كما أوضح أن الزيارات الميدانية إلى المديريات تأتي في إطار الجهود الأمنية الرامية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وتعزيز التنسيق بين قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وشيوخ القبائل.
واستعرض صموده الجهود المبذولة من قبل قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمشايخ في جميع المديريات، مشيدًا بدورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المهرة.