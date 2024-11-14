مكتب المبعوث الأممي يكشف تفاصيل لقاء سابق مع قيادات من حزب الإصلاح

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قال مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، إن حزب الإصلاح شدد على ضرورة الاتفاق على آلية شفافة ومتوازنة لمعالجة الوضع الاقتصادي وإنهاء الانقسام المالي وتوحيد العملة.
وأضاف في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس أن "مكتب المبعوث التقى في 31 أكتوبر مع قيادات من حزب الإصلاح، ضمن الحوارات القائمة مع الجهات السياسية اليمنية الفاعلة لاستكشاف المسارات نحو عملية سلام مستدامة وشاملة".
وأشار البيان إلى أن حزب الإصلاح أكد أن جهود السلام يجب أن تركز على استعادة مؤسسات الدولة، وفقًا للمرجعيات الرئيسية، وسلط الضوء على أن وقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام".
وأضاف: "دعا حزب الإصلاح إلى الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة الوضع الاقتصادي، والعمل على إنهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة، ودعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقًا لكشوفات الرواتب لعام 2014".