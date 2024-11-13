تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع قائد القوات المشتركة

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ، اليوم، بمقر قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وعدد من القيادات العسكرية.

وأشاد اللواء حيدان بالدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الأوضاع الأمنية وتحسين القدرة الأمنية لدى السلطات اليمنية.

واستعرض وزير الداخلية في لقاءه مع قيادة القوات المشتركة مجالات التعاون بين القوات المشتركة ووزارة الداخلية اليمنية، خاصة في مكافحة التحديات الأمنية والإرهاب، والعمل على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية للتصدي لمختلف التهديدات التي تواجه المنطقة. وتناول اللقاء أهمية تكثيف الجهود المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات، مما يسهم في استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.

كما أعرب عن شكر الحكومة وتقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لليمن في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الأمني.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم المملكة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، بما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق.

و في اللقاء، نقل وزير الداخلية، تعازي قيادة ومنتسبي وزارة الداخلية ، لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادة وزارة الدفاع السعودية، والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في استشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة ضابط ثالث من افراد القوات المسلحة السعودية في الاعتداء الغادر والجبان أثناء أداءهم واجبهم في تدريب وإسناد القوات اليمنية في المنطقة الاولى بمدينة سيئون.

وأكد اللواء حيدان، أن هذه الاعمال الجبانة والغادرة لا تعبر الا عن مرتكبها، الذي لايمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية الذين يقدرون الدور العظيم والكبير للاشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة الى جانب الشعب اليمني، ولا يمكن ان تؤثر على طبيعة العلاقة المتينة بين اليمن والمملكة التي تعززت بالدماء الطاهرة والمواقف الأخوية الراسخة.

من جانبه، أكد الفريق السلمان حرص المملكة على دعم اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار، وأوضح أن التعاون المستمر بين البلدين يأتي من منطلق العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز استقرار المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين.

رافق وزير الداخلية وكيل اول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف.