المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يوجه تحذيرا للمواطنين في خمس محافظات يمنية

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وجه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اليوم الأربعاء تحذيرا للمواطنين بخصوص أجواء شديدة البرودة خلال الساعات القادمة في 5 محافظات يمنية، داعيا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية في ظل تراجع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.
وتوقع المركز في نشرته اليومية أن تشهد المرتفعات الجبلية، أجواء باردة الى شديدة البرودة على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء)، حيث ستتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (02 - 06 درجات مئوية).
وأشار إلى أن أجواء باردة ستشهدها مرتفعات محافظات (اب، الضالع، ابين ولحج)، تتراوح درجات الحرارة الصغرى فبها ما بين (5 - 10 درجات مئوية) أثناء الليل والصباح الباكر وصحوة إلى غائمة جزئيا نهاراً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز).
ولفت إلى أن المناطق الساحلية يتوقع أن تشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، ورياح قوية السرعة تصل سرعتها الى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.
وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية من المتوقع أن تشهد أجواء صحوة تميل للبرودة ليلاً مع تشكل السحب المنخفضة اثناء النهار، والرياح معتدلة السرعة الى نشطه احيانا مثيرة الاتربة والرمال.
ودعا المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خصوصاً الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.