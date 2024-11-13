ترامب يفاجئ إيران بتعيين شخصية وزير الدفاع .. من قدامى المحاربين ومن خصوم طهران

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رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بيت هيجسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.
الوزير الجديد من قدامى المحاربين في الحرس الوطني للجيش، ووفقا لموقعه على الإنترنت، خدم في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو في كوبا.
يُعرف بمواقفه الحازمة تجاه إيران. شارك في عمليات عسكرية خلال فترة خدمته، مما أكسبه خبرة مباشرة في الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بالشرق الأوسط. في تعليقاته الإعلامية، غالبًا ما ينتقد سياسات إيران الإقليمية وبرنامجها النووي، ويؤكد على ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة موقفًا صارمًا تجاهها. على سبيل المثال، في إحدى حلقات برنامجه، أشار هيجسيث إلى أن "إيران تمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الشرق الأوسط، ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها التصدي لهذا التهديد بحزم". كما أعرب عن دعمه لسياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران.
وقال ترامب في بيان اختياره "بيت قوي وذكي ومؤمن حقا بأمريكا أولا. مع وجود بيت على رأس القيادة، فإن أعداء أمريكا تحت الملاحظة. سيكون جيشنا عظيما مرة أخرى، ولن تتراجع أمريكا أبدا".
وفي ظهوره الأخير قبل الانتخابات الأمريكية، قال بيت هيغسيت إن الصين تبني جيشا "مكرَّسا على وجه التحديد لهزيمة الولايات المتحدة".
وفي تطور آخر، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن ترامب قرر عدم ضم أبنائه إلى إدارته الجديدة، بخلاف ولايته الأولى، إذ شغلت ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر مناصب استشارية في البيت الأبيض آنذاك.