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أمريكا تدرس فرض عقوبات على وزير اسرائيلي تتضمن منع سفره الى الولايات المتحدة

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فيما رد الأخير عبر تدوينة على منصة إكس قال فيها: "من يؤمن لا يخاف".

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية العقوبات خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، بفرض عقوبات على وزير حالي، وتتضمن هذه العقوبات منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة، إضافة إلى منع المسؤولين الأمريكيين من تحويل الأموال إليه.

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