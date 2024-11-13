أمريكا تدرس فرض عقوبات على وزير اسرائيلي تتضمن منع سفره الى الولايات المتحدة أكبر من ميسي ورونالدو.. لاعب ياباني في عمر الـ 58 ينوي الإستمرار مع فريقه الرواية الأمريكية الرسمية حول حقيقة استهداف الحوثيين حاملة طائرات ومدمرتين في باب المندب ترامب يستحدث وزارة جديدة في تاريخ أمريكا ويعطيها للملياردير إيلون ماسك الكشف عن فساد في عدن بقيمة 180 مليون دولار والقضية تحال الى النيابة الصين تستعد لحرب تجاري محتمل مع واشنطن في 3 محاور الريال اليمني يواصل الإنهيار بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية قضاء الولايات المتحدة يمنح تعويضات لمعتقلي أبو غريب بسبب إساءة المعاملة تصاعد الغارات على الحوثيين في 3 محافظات والمبعوث الأممي يطالب بالإفراج عن الموظفين ترامب يكشف عن مناصب جديدة في إدارته… و إيلون ماسك يقود وزارة كفاءة الحكومة
يبقى النجمان ليونيل ميسي 37 عاما وكريستيانو رونالدو 39 عاما لاعبين شابين مقارنة بالياباني كازويوشي ميورا الذي يكبر سنا بسنوات طويلة عن زملائه في فريقه الياباني.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو هذا الأسبوع أن ميورا الذي سيبلغ 58 عاما في فبرايرالقادم، ينوي اللعب الموسم المقبل بصفوف فريقه سوزوزكا أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الياباني لكرة القدم، ليكون موسمه الأربعين في مسيرته الاحترافية.
ويعد ميورا أكبر لاعبي كرة القدم في العالم، وسجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية، وكان أحد نجوم منتخب اليابان خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.
وتنقل اللاعب الياباني بين أندية في البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، وكانت محطته الأولى في عام 1986 بقميص سانتوس البرازيلي.