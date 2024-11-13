الرواية الأمريكية الرسمية حول حقيقة استهداف الحوثيين حاملة طائرات ومدمرتين في باب المندب

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذرت وزارة الدفاع الامريكية، الحوثيين بانها ستكون هناك عواقب لهجماتهم غير القانونية والمتهورة.

حديث البنتاغون جاء غداة اعلان الحوثيين استهداف حاملة طائرات امريكية ومدمرتين يوم امس، وقالت:'' لن نتسامح مع أي هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط''.

واعلنت البنتاغون ان قواتها صدت أمس هجمات حوثية متعددة ضد مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب، دون ذكر حاملة الطائرات التي قال الحوثيون انهم استهدفوها مع المدمرتين بعمليتين منفصلتين.

واضافت البنتاغون:'' الحوثيون هاجموا المدمرتين بثماني مسيرات على الأقل و5 صواريخ باليستية و3 صواريخ كروز''.

وعن الغارات الاخيرة قالت الدفاع الامريكية: ''قواتنا ضربت مخازن للحوثيين كانت تحوي أسلحة متطورة تستخدم ضد السفن العسكرية والمدنية''.

وفي وقت سابق اعلن ناطق جماعة الحوثي يحيى سريع، إن جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةِ (إبراهام) في البحر العربي ومدمرتينِ أمريكيتين في البحر الأحمر.

وقال سريع أن العملية الأولى استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكية (إبراهام) المتواجدةِ في البحر العربي بعدد من الصواريخِ المجنحة والطائرات المسيرةِ وذلك أثناءَ تحضيرها لتنفيذِ عملياتٍ معاديةٍ تستهدف اليمن.

وأشار إلى أن العملية "حققت أهدافَها بنجاحٍ، وتمَّ إفشال عملية الهجوم الجوي للعدو الأمريكي" الذي كان يحضّر له على اليمن، حد قوله.

وأوضح أن العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخِ الباليستية والطائرات المسيرة لافتا إلى أن العمليتين استمرتا ثمانِ ساعات.