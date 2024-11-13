ترامب يستحدث وزارة جديدة في تاريخ أمريكا ويعطيها للملياردير إيلون ماسك

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، اختيار الملياردير إيلون ماسك لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، مهمتها تفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص اللوائح الزائدة وخفض النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.

جاء ذلك في منشور لماسك على منصة إكس، في تنفيذ لتعهد قطعه ترامب قبل أكثر من شهر، بتعيين ماسك في منصب لتعزيز كفاءة الحكومة الفيدرالية.

وقال ماسك: "سيتم نشر جميع إجراءات وزارة كفاءة الحكومة على الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية.. في أي وقت يعتقد فيه الجمهور أننا نقوم بخفض شيء مهم أو لا نقوم بخفض شيء مُهدر.. فقط أخبرونا“.

وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب إن جهود كفاءة الحكومة ستضع خطة للقضاء على "الاحتيال والمدفوعات غير اللائقة"، وإجراء "تدقيق مالي وأداء كامل" للحكومة الفيدرالية.

والشهر الماضي، توقع ماسك أنه قد يتمكن من خفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية الأمريكية، ما يعني أن الحكومة ستكون على موعد مع تقليص حاد في النفقات.

وفي السنة المالية الماضية، أنفقت الحكومة أكثر من 6.75 تريليونات دولار، وعجز اقترب من 2 تريليون دولار.

وبحسب ما نشرت وكالة بلومبرغ، فمن المرجح أن يعمل ماسك كموظف حكومي خاص، وهو التعيين الرسمي للأفراد خارج الحكومة الذين يتم جلبهم لفترات قصيرة للحصول على خبراتهم.

ومنذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية قفزت ثروة ماسك بأكثر من 70 مليار دولار، بعد ارتفاع أسهم شركاته بصدارة تسلا، لتستقر ثروته عند 320 مليار دولار، بنهاية تعاملات الثلاثاء.