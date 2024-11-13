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الكشف عن فساد في عدن بقيمة 180 مليون دولار والقضية تحال الى النيابة

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
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كشف رئيس الحكومة اليمنية، احمد عوض بن مبارك عن ملف فساد في مصافي عدن في عقد بقيمة 180 مليون دولار أهدر على الدولة مليارات الدولارات خلال تسع سنوات.

واكد بن مبارك ان التحقيقات جارية بشأن فساد عقد مصافي عدن الذي بلغ 180 مليون دولار، وقد تم احالة القضية الى النيابة العامة.

بن مبارك قال ان مكافحة الفساد هي معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

واضاف: ''نتعامل بشكل جاد مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مع إحالة القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق''.

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