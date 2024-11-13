الريال اليمني يواصل الإنهيار بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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واصل الريال اليمني انخفاضا غير مسبوق امام العملات الاجنبية في التعاملات الصباحية غير الرسمية في عدن العاصمة المؤقتة .

وسجل في التعاملات الصباحية غير الرسمية اليوم الأربعاء،

2065 لبيع الدولار الواحد و 2052 للشراء.

إليكم أسعار الصرف:

• عدن - الدولار: الشراء: 2052 البيع: 2065