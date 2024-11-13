تصاعد الغارات على الحوثيين في 3 محافظات والمبعوث الأممي يطالب بالإفراج عن الموظفين

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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تزامناً مع تجديد المطالب الدولية بإطلاق سراح الموظفين الأمميين، تواصلت الضربات الغربية ضد الحوثيين في اليمن لليوم الرابع، حيث تستهدف الغارات المواقع العسكرية في محافظتي الحديدة والبيضاء.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة بريطانية للأمن البحري بأن سفينة في البحر الأحمر تعرضت لنيران انفجارات، لكنها لم تتعرض لأي أضرار.

يُذكر أن الحوثيين قد نفذوا عدة هجمات ضد السفن في المنطقة خلال السنة الماضية، مدعين أنها تأتي لنصرة الفلسطينيين.

بخصوص الجهود الدبلوماسية، اجتمع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مع مسؤولين عمانيين والحوثي محمد عبد السلام، حيث تناول الاجتماع سبل معالجة الأوضاع الاقتصادية وتعزيز العملية السياسية في اليمن.

غروندبرغ أكد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين. هذا، وتكثف الولايات المتحدة تحالفاتها لتقليل قدرات الحوثيين على استهداف السفن.

وقد استقبلت الجماعة المدعومة من إيران غارات جديدة، مع اعترافها بأن العمليات المستمرة تشمل مناطق متعددة في اليمن.

فيما يتواصل التصعيد، أكدت هيئة العمليات البحرية البريطانية عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في إحداها، وسط قلق دولي متزايد حول الأمن البحري في المنطقة.