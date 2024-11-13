قضاء الولايات المتحدة يمنح تعويضات لمعتقلي أبو غريب بسبب إساءة المعاملة تصاعد الغارات على الحوثيين في 3 محافظات والمبعوث الأممي يطالب بالإفراج عن الموظفين ترامب يكشف عن مناصب جديدة في إدارته… و إيلون ماسك يقود وزارة كفاءة الحكومة الكشف عن انتهاكات جديدة للحوثيين ورفضهم إطلاق سراح المعتقلين كتائب القسام تكشف عن 10 عمليات نوعية و جديدة وغارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة تسفر عن 64 شهيداً كتائب القسام تكشف ما فعلته بآليات العدو الإسرائيلي وجنود كانوا على متنها صحيفة أمريكية تتحدث عن المهمة الأولى لترامب التي ستغضب الحوثيين الحوثي يغدر بـ مؤتمر صنعاء ويرفض إطلاق قياداتهم الفريق بن عزيز يوجه برفع الاستعداد القتالي لجميع منتسبي القوات المسلحة ضربة أمريكية تسحق قيادات حوثية بارزة والمليشيات تتكم
تزامناً مع تجديد المطالب الدولية بإطلاق سراح الموظفين الأمميين، تواصلت الضربات الغربية ضد الحوثيين في اليمن لليوم الرابع، حيث تستهدف الغارات المواقع العسكرية في محافظتي الحديدة والبيضاء.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة بريطانية للأمن البحري بأن سفينة في البحر الأحمر تعرضت لنيران انفجارات، لكنها لم تتعرض لأي أضرار.
يُذكر أن الحوثيين قد نفذوا عدة هجمات ضد السفن في المنطقة خلال السنة الماضية، مدعين أنها تأتي لنصرة الفلسطينيين.
بخصوص الجهود الدبلوماسية، اجتمع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مع مسؤولين عمانيين والحوثي محمد عبد السلام، حيث تناول الاجتماع سبل معالجة الأوضاع الاقتصادية وتعزيز العملية السياسية في اليمن.
غروندبرغ أكد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين. هذا، وتكثف الولايات المتحدة تحالفاتها لتقليل قدرات الحوثيين على استهداف السفن.
وقد استقبلت الجماعة المدعومة من إيران غارات جديدة، مع اعترافها بأن العمليات المستمرة تشمل مناطق متعددة في اليمن.
فيما يتواصل التصعيد، أكدت هيئة العمليات البحرية البريطانية عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار في إحداها، وسط قلق دولي متزايد حول الأمن البحري في المنطقة.