الكشف عن انتهاكات جديدة للحوثيين ورفضهم إطلاق سراح المعتقلين

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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تواصل جماعة الحوثيين رفض إطلاق سراح قيادات من حزب "المؤتمر الشعبي" رغم انقضاء شهرين على اعتقالهم بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة.

ورغم الإفراج عن خمسة أفراد، فإن وضع قيادات الحزب مثل أحمد العشاري وزملائه لا يزال معلقًا، إذ يُتهم هؤلاء بالتآمر مع الحكومة الشرعية.

وفي ظل هذه الظروف، تم الكشف عن وسائل تعذيب قاسية تُمارس في سجون الحوثيين، منها ما أشار إليه المعارض أحمد سيف حاشد عن "غرف التعذيب" في سجن الأمن والمخابرات بصنعاء.

كما أفاد بعض المعتقلين المفرج عنهم بأنهم اشترطوا توقيع تعهد بعدم المشاركة في أي فعاليات وطنية مقابل إطلاق سراحهم.

التعذيب في سجون الحوثيين يشمل مشاهد مروعة، مثل تعذيب الضحايا باستخدام وسائل متطورة تثير الرعب وتسبب آلامًا لا تُحتمل.

وقد شددت مصادر حقوقية على إنكار الحوثيين للإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، مما يثير القلق حول مصيرهم ونوايا الجماعة تجاه المستقبل.