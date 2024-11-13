ترامب يكشف عن مناصب جديدة في إدارته… و إيلون ماسك يقود وزارة كفاءة الحكومة الكشف عن انتهاكات جديدة للحوثيين ورفضهم إطلاق سراح المعتقلين كتائب القسام تكشف عن 10 عمليات نوعية و جديدة وغارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة تسفر عن 64 شهيداً كتائب القسام تكشف ما فعلته بآليات العدو الإسرائيلي وجنود كانوا على متنها صحيفة أمريكية تتحدث عن المهمة الأولى لترامب التي ستغضب الحوثيين الحوثي يغدر بـ مؤتمر صنعاء ويرفض إطلاق قياداتهم الفريق بن عزيز يوجه برفع الاستعداد القتالي لجميع منتسبي القوات المسلحة ضربة أمريكية تسحق قيادات حوثية بارزة والمليشيات تتكم غروندبرغ في سلطنة عمان يناقش الحوثيين ومسقط عن الأزمة الاقتصادية في اليمن ويطالب وفد المليشيا بالتنفيذ الفوري بغير شروط لأحد مطالبه الحوثيون يعلنون استهداف أهدافا أمريكية حساسه وواشنطن تلتزم الصمت حتى اللحظة
شهد قطاع غزة، وبالأخص شماله، تصعيداً للغارات الإسرائيلية، حيث استُشهد 64 فلسطينياً في مجازر جديدة خلال الساعات الأخيرة. الغارات طالت مناطق عدة، بما في ذلك مربعات سكنية وعيادات، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان.
في الوقت نفسه، نفذت كتائب القسام عمليات عسكرية نوعية ضد قوات الاحتلال، تضمنت القنص وإطلاق القذائف.
وأكدت الكتائب أنها أوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق، منها جباليا وبيت لاهيا.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الغارات أسفرت عن 62 شهيداً و147 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما لا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض.
حصيلة الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي تخطت 43 ألف شهيد، مع استمرار استهداف المستشفيات والحصار. وتستمر المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال عبر عمليات متنوعة، بينما تستمر المعاناة الإنسانية في قطاع غزة بسبب تصعيد الأحداث.