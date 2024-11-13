كتائب القسام تكشف عن 10 عمليات نوعية و جديدة وغارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة تسفر عن 64 شهيداً

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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شهد قطاع غزة، وبالأخص شماله، تصعيداً للغارات الإسرائيلية، حيث استُشهد 64 فلسطينياً في مجازر جديدة خلال الساعات الأخيرة. الغارات طالت مناطق عدة، بما في ذلك مربعات سكنية وعيادات، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان.

في الوقت نفسه، نفذت كتائب القسام عمليات عسكرية نوعية ضد قوات الاحتلال، تضمنت القنص وإطلاق القذائف.

وأكدت الكتائب أنها أوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق، منها جباليا وبيت لاهيا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الغارات أسفرت عن 62 شهيداً و147 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما لا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض.

حصيلة الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي تخطت 43 ألف شهيد، مع استمرار استهداف المستشفيات والحصار. وتستمر المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال عبر عمليات متنوعة، بينما تستمر المعاناة الإنسانية في قطاع غزة بسبب تصعيد الأحداث.