كتائب القسام تكشف ما فعلته بآليات العدو الإسرائيلي وجنود كانوا على متنها

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الثلاثاء، في بيان إن مقاتليها تمكنوا من مهاجمة عدد من الآليات الإسرائيلية في محاور التوغل، مؤكدة إيقاع جنود إسرائيلي بين قتلى وجرحى.

بيان كتائب القسام

وأضاف البيان: “في عملية مركبة تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني واستهداف قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة”.

وتابع: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع”.

كما أشارت القسام إلى تمكن “مجاهديها من استهداف قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد أولي العزم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

كما استهدافوا “دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 تم اعتلاؤها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة الفاخورة، وجرافةً صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 قرب مدرسة شادية أبو غزالة غرب معسكر جباليا شمال القطاع”.

والبيان أردف: “شمال غرب مدينة غزة، تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح”.