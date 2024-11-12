الفريق بن عزيز يوجه برفع الاستعداد القتالي لجميع منتسبي القوات المسلحة

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجّه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز برفع القدرات القتالية لجميع منتسبي القوات المسلحة، والاستعداد القتالي واليقظة العالية في كل الأوقات.. مؤكدًا أن التدريب والتأهيل هو الحجر الأساس في نجاح القوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة تخرج الدفعة الـ12 تأهيل ضباط (دفعة الشهيد العميد ناجي عايض)، بالمنطقة العسكرية السابعة.

وفي كلمته نقل الفريق بن عزيز ، إلى الخريجين والحاضرين تحايا القيادة السياسية والعسكرية.. مشيدًا بجهود المنطقة العسكرية السابعة في تأهيل وتدريب منتسبيها في مختلف العلوم والمعارف العسكرية..مؤكدًا أهمية هذه الجهود في تعزيز قدرات وكفاءة القوات المسلحة في مختلف الجوانب العلمية والمعرفية والميدانية والادارية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

من جانبه، هنأ رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن مرضي ضرمان، الخريجين بمناسبة تخرجهم من دورة تأهيل الضباط..مشيدًا بأدائهم وما اكتسبوه من مهارات وخبرات نوعية طيلة فترة التدريب.. معبرًا عن شكره وتقديره لرئاسة هيئة الأركان وممثلي دائرة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع على جهودهم ودعمهم لمختلف الدورات والبرامج التدريبية بالمنطقة.

من جانبهم، جدد الخريجون العهد للقيادة السياسية والعسكرية بالمضي على درب الشهداء حتى استكمال تحرير وتطهير كل تراب الوطن من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الإرهابي.

وفي ختام الفعالية، جرى تم تكريم الضباط المبرزين تقديرًا لانضباطهم وتميّزهم طيلة فترة التدريب.