ضربة أمريكية تسحق قيادات حوثية بارزة والمليشيات تتكم

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افادت مصادر امنية في صنعاء اليوم الثلاثاء بحصولها على معلومات تفيد بمصرع قيادات حوثية بارزة في ضربة جوية نفذتها مقاتلة أمريكية.
وأوضحت المصادر لـ "مأرب برس"بأن الضربة الجوية الامريكية استهدفت القيادات حوثية خلال الـ 24 ساعة الماضية وسط تكتم حوثي شديد عن هوية القيادات المستهدفة ومكان وزمان الاستهداف.
وقالت المصادر بأن المليشيات الحوثية ردت على الضربة الامريكية في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء باستهداف عدد من القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر والعربي.
هذا فيما بثت وسائل إعلام حوثية قبل قليل بيانًا للناطق العسكري باسم الجماعة الارهابية المدعو يحيى سريع كشف فيه عن تنفيذ جماعته عمليتين عسكريتين واصفاً إياهما بــ الـ “نوعيتين“ في البحرين الأحمر والعربي بالصواريخ المجنحة استهدفتا حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي وكذا استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات حسب قول سريع.