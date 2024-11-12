الحوثيون يعلنون استهداف أهدافا أمريكية حساسه وواشنطن تلتزم الصمت حتى اللحظة

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زعمت مليشيا الحوثي مساء اليوم الثلاثاء، انها استهدفت أهدافا أمريكية من بينها حاملة طائرات ومدمرتين أمريكتين، في البحرين العربي والأحمر.
وقال ناطق المليشيات الحوثية يحيى سريع، في بيان له على منصة إكس، إن جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةِ (إبراهام) في البحر العربي ومدمرتينِ أمريكيتين في البحر الأحمر.
وحتى اللحظة لم يعلن عن أي موقف للجانب الأمريكي تجاه تلك المزاعم.
وأضاف سريع أن العملية الأولى استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكية (إبراهام) المتواجدةِ في البحر العربي بعدد من الصواريخِ المجنحة والطائرات المسيرةِ وذلك أثناءَ تحضيرها لتنفيذِ عملياتٍ معاديةٍ تستهدف اليمن.
وأشار إلى أن العملية "حققت أهدافَها بنجاحٍ، وتمَّ إفشال عملية الهجوم الجوي للعدو الأمريكي" الذي كان يحضّر له على اليمن.
وأوضح أن العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخِ الباليستية والطائرات المسيرة لافتا إلى أن العمليتين استمرتا ثمانِ ساعات.
وحمل "سريع"، أمريكا وبريطانيا، مسؤوليةَ تحويلِ منطقةِ البحرِ الأحمرِ إلى منطقةِ توترٍ عسكريٍّ وتداعياتِ ذلك على حركةِ الملاحةِ البحرية