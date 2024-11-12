وفد من مكتب المبعوث الأممي يصل جنوب اليمن ويلتقي بمكتب وزير الدفاع

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى مدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبدالحكيم الشعيبي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن وفد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمن المتحدة برئاسة سنيزانا فوكسا كوفمان رئيس قسم الترتيبات الأمنية في المكتب.

وناقش اللقاء مستجدات الوضع في اليمن في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن وتهديد طرق الملاحة البحرية واستمرار تهريب الاسلحة والمخدرات من قبل النظام الإيراني الى مليشيا الحوثي.

واكد اللواء الشعيبي استمرار عمليات التهريب الحوثية للأسلحة والمخدرات ووصول سفن مباشرة من الموانئ الايرانية الى الحديدة دون ان تخضع للتفتيش، مشيرا لما اكده تقرير فريق الخبراء الاممي من تعاون المليشيات الحوثية مع حركة الشباب الصومالية في تهريب الأسلحة.

وأوضح اللواء الشعيبي ان اعتداءات المليشيات الحوثية على مواقع القوات المسلحة لم تتوقف في يوم من الايام في مختلف جبهات القتال، مؤكدا ان السلام ليس في قاموس هذه المليشيات الا اذا اجبرت عليه بالقوة.

من جهتها قالت سنيزانا كوفمان انها تقدر التحديات والصعوبات لإنجاح عملية السلام مشيدة بالتعاون الذي تقدمه الحكومة في هذا الصدد.