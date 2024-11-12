عضو مجلس القيادة يبحث مع ولي العهد الاردني الملفات المشتركة بين البلدين

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، على هامش مشاركته في قمة المناخ (COP29) المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، مع ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

و استعرض الجانبان، تطورات الأوضاع في اليمن، والأحداث الجارية في البحر الأحمر، واستمرار تعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ابناء الشعب اليمني.

كما تم مناقشة، تفعيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، و كذلك استئناف تسيير رحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية الى مطار عدن الدولي.

وناقش عضو مجلس القيادة، وولي العهد الاردني، العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الأراضي الفلسطينية واللبنانية..مشددين على أهمية التضامن العربي والإسلامي في هذه القضية المركزية.

وأشاد الدكتور عبدالله العليمي، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين..مثمناً المواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية في دعم الشرعية، ودورها المحوري في مساندة الحكومة اليمنية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في ظل التحديات الراهنة..معبراً عن شكره للأردن على استضافتها لليمنيين الذين لجأوا إليها هرباً من الممارسات العدائية للمليشيات الحوثية.

من جانبه، اكد ولي العهد الأردني، على عمق و متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، و حرص المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على الوقوف الدائم مع كل ما فيه مصلحة اليمن و شعبه.

حضر اللقاء، وزيرا المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي، والزراعة والري و الثروة السمكية، سالم السقطرى، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و شؤون المغتربين الاردني الدكتور ايمن الصفدي.