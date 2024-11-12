اليمن يستعد لخليجي26 بمباراتين في قطر بقائمة تضم 28 لاعباً ''الأسماء''

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني مساء غد الأربعاء من مطار عدن الدولي، إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراتين وديتين امام منتخب سريلانكا في 16 و 19 نوفمبر الجاري، استعدادا لبطولة كأس الخليج التي تنطلق في ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة بطولة خليجي 26 اوقعت منتخب اليمن في المجموعة الثانية إلى جانب العراق حامل اللقب والسعودية والبحرين، حيث يلتقي في أول مبارياته أمام المنتخب العراقي في 22 ديسمبر، وأمام المنتخب السعودي في 25 ديسمبر، وأمام منتخب البحرين في 28 ديسمبر، على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح في دولة الكويت.

وتضم القائمة:

1- عبدالرحمن الانسي / مدير المنتخب

2- نور الدين ولد علي / المدير الفني

3- قيس محمد صالح / مساعد المدرب

4- عبدالرحمن علان / مدرب الحراس

5- محمد اليافعي / إداري

6- محمد فتحي / المنسق الإعلامي

7ـ محمد بامخرمة / إعلامي

8- د. عارف قدار / طبيب

9- وائل قيراط / علاج طبيعي

اللاعبين :

1- عبدالله السعدي / شرورة السعودي

2- محمد امان / اهلي صنعاء

3- بسام فريد / وحدة عدن

4- اسامة حيدر / 22 مايو صنعاء

5- حمزة الريمي / الطلبة العراقي

6- هارون الزبيدي / الحالة البحريني

7- علي الدقين / وحدة عدن

8- رامي الوسماني / نفط ميسان العراقي

9- رضوان الحبيشي / اهلي صنعاء

10- حمزة الصرابي / اليرموك صنعاء

11- أحمد ناصر / الشعلة عدن

12- هشام بلابل / التلال عدن

13- صلاح سعيد / وحدة صنعاء

14- أحمد الخميسي / EFc58 الهولندي

15- اسامة عنبر / الكهرباء العراقي

16- عمر جولان / التلال عدن

17- عبدالواسع المطري / سترة البحريني

18- انيس المعاري / الغراف العراقي

19- جهاد عبدالرب / الموصل العراقي

20- محمد هاشم / وحدة صنعاء

21- عبدالمجيد صبارة / وحدة صنعاء

22- ممدوح بن عجاج / تضامن حضرموت

23- علي ناصر / الرفاع البحريني

24- قاسم الشرفي / وحدة صنعاء

25- ياسر الصوفي / أهلي سداب العماني

26- عمر الداحي / الكرمة العراقي

27- أحمد ماهر / نفط ميسان العراقي

28- محمد البرواني / وحدة عدن