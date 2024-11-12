الماجستير بامتياز للباحت طه الرجوي رئيس ملتقى الفنانين والادباء اليمنيين.

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 94

شهدت كلية الدراسات العليا والتطوير الأكاديمي بجامعة العلوم والتقانة بجمهورية السودان صباح يوم امس الاثنين مناقشة أطروحة الماجستير للباحث/ طه الرجوي.

وقد نال الباحث/ طه أحمد حسين الرجوي درجة الماجستير بامتياز من جامعة العلوم والتقانة بجمهورية السودان على رسالته الموسومة بدور الثقافة التنظيمية في دعم الخطط الاستراتيجية دراسة تطبيقية على شعبة الفنون الموسيقية بوزارة الثقافة اليمنية للفترة من 2017- 2022م، وقدم الباحث شرحا مقتضبا عن رسالته تطرق فيها إلى بنية الرسالة وعدد الفصول والمباحث التي شملتها الرسالة، و الصعوبات التي واجهها الباحث أثناء إعداده للرسالة.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بأهمية الرسالة، وثَمَّنَت مجهود الباحث العلمي، واعتبرت الرسالة مدخلاً علمياً مهماً في تحسين ودعم الخطط الاستراتيجية بوزارة الثقافة اليمنية بصفة خاصةً وغيرها من الوزارات.

موقع مأرب برس بكافة العاملين فيه يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات للباحث طه الرجوي متمنين له مزيدا من التألق والعقبى بنيله درجة الدكتوراه قريبا.